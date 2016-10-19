السفير المصري في بكين: مصر حريصة على علاقتها مع الصين

أكد السفير المصري لدى الصين أسامة المجدوب، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع الصين في المرحلة المقبلة في مختلف المجالات وبذات القدر من الاهتمام في ظل إدراك القيادة السياسية المصرية بحسها الوطني بأن تجربة الصين التنموية في العقود الثلاث الأخيرة والمعجزة التي حققتها في هذا المجال تعد النموذج التنموي الأقرب لظروفنا.

وأوضح المجدوب، في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من وصول العلاقات السياسية بين الجانبين مستوى رفيعا من التعاون والتنسيق، تعاني العلاقات بينهما في مجالات أخرى – لاسيما مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والعلمي – من نمو أبطأ وتيرة بالشكل الذي لا يتماشى أبدا مع العلاقات الوثيقة في المجال السياس”.

وأكد أن هذا ما يسعى الجميع للعمل على تفاديه فى المرحلة المقبلة خاصة في ظل توافق الإرادة السياسية لدى الجانبين لتجاوز مثل هذه الحالة من النمو غير المتوازن في المجالات المختلفة، لاسيما في ضوء وجود آفاق رحبة وفرص واعدة لدفع وتنمية العلاقات فى تلك المجالات، وكذلك في ظل التنسيق رفيع المستوى القائم بين البلدين في المجال الاقتصادي.