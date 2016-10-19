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تراجع مخزونات الخام الأمريكية 3.8 مليون برميل

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تراجع مخزونات الخام الأمريكية 3.8 مليون برميل تراجع مخزونات الخام الأمريكية 3.8 مليون برميل

تنقيب عن البترول .. أرشيفية

أكد مسؤول بمعهد البترول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجع مخزونات الخام 3.8 مليون برميل على مدى الأسبوع إلى 467.1 مليون مقارنة مع توقعات المحللين بأن تزيد 2.7 مليون برميل.

وأكد المسئول بمعهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت مليوني برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 929 ألف برميل بينما توقع المحللون في إستطلاع أن تنخفض 1.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2.3 مليون برميل مقابل توقعات بأن تنخفض 1.6 مليون برميل.

وتراجعت واردات الخام الأمريكية 533 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى سبعة ملايين برميل يوميا.

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