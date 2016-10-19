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إسرائيل تضرب بقرار اليونسكو عرض الحائط وتسمح لليهود باقتحام الأقصى

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إسرائيل تضرب بقرار اليونسكو عرض الحائط وتسمح لليهود باقتحام الأقصى إسرائيل تضرب بقرار اليونسكو عرض الحائط وتسمح لليهود باقتحام الأقصى

>كتب ـ هاشم الفخرانى

اقتحم عشرات الآلاف من اليهود صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، اعتراضا على قرار منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، بأن المسجد الأقصى مكاناً مقدسا خاصاً بالمسلمين ولا يوجد أى ارتباط دينى بين المكان واليهود.

 

 

وذكرت "صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن مجموعة من الحاخامات دعت جموع اليهود أمس لتأدية صلوات تلمودية  أمام حائط المبكى، بزعم الاحتفالا بعيد "المظال" اليهودى.

 

 

وأضافت الصحيفة، أن عناصر من الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود كانت تحرس جموع اليهود الذين يؤدودن تلك الصلوات خوفا من الاشتباك مع الفلسطينين داخل المسجد الأقصى.

 

 

وقالت الصحيفة، إن الشرطة أغلقت الطرق الهامة والرئيسية فى المدينة ومنعت حركة السيارات المؤدية إلى المسجد الأقصى، خشية القيام بحالات دهس للفلسطينين ضد اليهود.


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