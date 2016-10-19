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رسميا.. بيريل تعتذر عن إعلانها المسىء للالتحاق بالجيش.. وتجازى المتسبب

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رسميا.. بيريل تعتذر عن إعلانها المسىء للالتحاق بالجيش.. وتجازى المتسبب رسميا.. بيريل تعتذر عن إعلانها المسىء للالتحاق بالجيش.. وتجازى المتسبب

>كتبت مريم بدر الدين

اعتذرت شركة بيريل عن البوست المنشور على صفحتها أمس، الذى يسخر من الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية، والمتسبب فى حملة مهاجمتهم، مؤكدة أنه جارى اتخاذ إجراءات جذرية مع كل من تسبب فى تمرير هذا البوست.

 

وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تؤكد شركة بيريل عن اعتذارها الشديد للبوست المنشور والذى تم تداوله، وتؤكد إدارة الشركة أن هذا قد تم نشره دون اتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة، ودون أخذ أى موافقات من الإدارة العليا، لأنه يتنافى تماما مع سياسة الشركة التى لا تخلط بين حملاتها الإعلانية وأى مؤسسة من مؤسسات الدولة".

 

وتابعت: " وتؤكد الشركة أنه جارى اتخاذ إجراءات جذرية مع كل من تسبب فى تمرير هذا البوست".

 

وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قد دشنوا هاشتاج "مقاطعة بيريل" تصدر قائمة الأكثر تداولاً.

 

ودون المستخدمون على الهاشتاج بكثرة وطالبوا الشركة بتقديم الاعتذار للجيش المصرى ولشعب ، بينما جاءت أكثر التعليقات قائلاً "إلى كل المصريين الغيورين على جيشهم، إلى كل من تألموا من دماء شهداء خير أجناد الأرض، حى على النخوة، حى على الوطنية".

 

 


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