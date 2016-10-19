حاكم الشارقة‬⁩ يفتتح فعاليات مؤتمر الاستثمار في المستقبل ‬⁩

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فعاليات الدورة الثانية من المؤتمر الدولي "الاستثمار في المستقبل بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمته الافتتاحية أن إستثمارات المرأة الإماراتية في الوقت الحاضر تتجاوز 12 مليار درهم ، لذا فان تمكين المرأة إقتصاديا يحتاج إلى إهتمام جدي،مشددا على أهمية العلم باعتباره مرتكز ارتقاء الأمم و الشعوب مطالبا بالانتباه الى الثورة الهائلة في مجال تكنولجيا المعارف والعلوم بيد انه قال علينا ان نخوض غمار التطور التكنولوجي لكي نسارع إلى ضمان كسب رهانات المستقبل ، بتوفير مستلزمات اللحاق بالعصر،

وذكر سموه ان 49.3 بالمائة من سكان الامارات من النساء ويشكلون 66 بالمائة من سوق العمل مع الأخذ بعين الاعتبار ان ثلثي القوى العامة بالحكومات من النساء.

وقال سموه للحضور انه لامجال لحديث عن الأمية في بلادنا التي إنخفض معدل الأمية النسائية فيها لـ7.3% عام 2015،فهل نبحث عن مساواة والإمارات رائدة فيها وخاطب سموه ‬⁩ النساء قائلا : أنتن مدرسة إذا أعددناها، فالمرأة في المدرسة والبيت والمجتمع، لها وضع وقدر وفعل لايمكن إغفاله في حياتنا العامة

وأضاف سموه :علينا المساهمة في جعل العالم أكثر إنسانية وعدالة بل وتسامحا وأماناً وأمناً، مشيرا الى ان مخرجات المؤتمر ستكون وسيلة لتحقيق بعض توصياته‬⁩.

وعول سموه على مؤسسات مثل مراكز التنمية الأسرية ومجالس سيدات الأعمال والجمعيات على تعددها يمكن أن تردم الفجوة وتهيئ للمرأة المساوة

وفقكم الله في هذا المسعى الحميد وفي نتائجها التي سوف تضئ المسالك إلى الغد الذي نراه أجمل وأكثر عافية من واقعنا الملئ بالأحزان بسبب التسلط والقهر والإستبداد.

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