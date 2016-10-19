مصرع عامل انهارت عليه أجولة «فاصوليا» داخل مضرب أرز بالبحيرة

لقي عامل بمضرب أرز بمدينة دمنهور اليوم الأربعاء مصرعه، بعد أن انهارت عليه أجولة الفاصوليا أثناء عمله، مما أدى إلى اختناقه، تم نقل الجثة وتحرير محضر، وصرحت النيابة بدفنها.

تلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، عن أنه أثناء وجود “بسيونى عبدالفتاح عبد السلام-34 عاما” فى عمله بأحد مضارب الأرز بمدينة دمنهور، سقطت عليه بعض أجولة الفاصوليا المخزنة داخل المكان ما أدى إلى وفاته.

وأفاد تقرير الصفة التشريحية بوجود كسر فى العمود الفقرى وتهتك بالنخاع الشوكى وسبب الوفاة الاختناق بسبب وجود حبوب فاصوليا أدت إلى انسداد القصبة الهوائية.

تم إبلاغ النيابة العامة التى قررت دفن الجثة، وجار استكمال الإجراءات القانونية.