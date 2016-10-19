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نائب رئيس وزراء تركيا: أنقرة تعمل على منع تنفيذ «سايكس بيكو» جديد فى المنطقة

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نائب رئيس وزراء تركيا: أنقرة تعمل على منع تنفيذ «سايكس بيكو» جديد فى المنطقة نائب رئيس وزراء تركيا: أنقرة تعمل على منع تنفيذ «سايكس بيكو» جديد فى المنطقة

نعمان قورتولموش

حذر نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، من وجود مؤامرات لتنفيذ “سايكس بيكو” جديد فى المنطقة، على حد قوله، مؤكدًا أن بلاده تعمل على منع تنفيذ ذلك.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن قورتولموش قوله: “لقد تم تقسيم المنطقة قبل مائة عام والآن هناك من يحاول تمزيق أفكار وقلوب سكانها وتركيا تعمل على منع ذلك فهذا هو أساس المسألة”، مشددًا على عدم وجود أى أطماع لتركيا فى شبر واحد من أراضي الدول الأخرى.

ولفت إلى أن تواجد القوات التركية فى معسكر بعشيقة بالعراق ليس مصادفة بل جاء بناء على دعوة ومصادقة المركزية العراقية ودعوة حكومة الإقليم الكردي فى العراق، منوها بضرورة اتخاذ تدابير لمنع حدوث حرب طائفية أو تعرض العرب والتركمان والأيزيديين ومكونات الموصل الأساسية لمجازر.

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