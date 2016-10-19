مواجهة نارية بين برشلونة ومان سيتي بدوري الأبطال الأوروبي

يستضيف فريق برشلونة الإسباني اليوم الاربعاء، مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب كامب نو في قمة أوروبية فى الاثارة على صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

ويدخل برشلونة المباراة عقب العودة للانتصارات برباعية في ديبورتيفو لاكورونيا في الليجا حيث يعد اللقاء بمثابة ثاني اختبار صعب لهم هذا الموسم على كامب نو بعدما تعادلوا مع وصيف أوروبا أتلتيكو مدريد في الليجا بهدف لمثله.

وفي ظل عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي سيتمكن إنريكي مجددا من اللعب منذ البداية بالثلاثي الهجومي الذي يضم البرغوث مع البرازيلي نيمار والأوروجوائي لويس سواريز.

وكان مان سيتي قد فاز على بروسيا مونشنجلادباخ برباعية نظيفة في الجولة الاولى ثم عاد وتعادل مع سيلتيك الاسكتلندي بثلاثة أهداف في الجولة الثانية.

يحتل الفريق الإنجليزي المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة الذي فاز على سيلتيك بسباعية نظيفة في الجولة الأولى وتمكن في الثانية من العودة أمام بروسيا مونشنجلادباخ والفوز بهدفين لواحد.

ويخوض لاعبو مانشستر سيتي المباراة في واحدة من أصعب لحظاتهم خلال هذا الموسم حيث لم يحققوا الفوز منذ ثلاث مباريات خسروا من توتنهام بثنائية نظيفة وتعادلوا مع إيفرتون بهدف لمثله في البريمييرليج بجانب تعادلهم مع سيلتيك في دوري الأبطال.

ولم يسافر الظهير الأيمن بكاري سانيا الذي أصيب مع منتخب بلاده أمام هولندا وسيغيب لمدة ثلاثة أسابيع عن الملاعب مع الفريق, و نفس الأمر بالنسبة للاعب الوسط فابيان ديلف والذي يقترب من التعافي.

ومن جانبه فإن البرسا استعاد كل عناصره تقريبا خلال الأيام الأخيرة وعلى رأسهم الظهيرين جوردي ألبا وسيرجي روبرتو وقلب الدفاع الفرنسي صمويل أومتيتي حيث يعد الحارس الهولندي ياسبر سيليسين هو المصاب الوحيد حيث يتعافى من التواء في الكاحل.