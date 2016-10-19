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اليوم.. سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2017 فى الجابون

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اليوم.. سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2017 فى الجابون اليوم.. سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2017 فى الجابون

تتجه الأنظار صوب العاصمة الجابونية “ليبرفيل”، فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة مراسم سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 التى تستضيفها الجابون خلال الفترة من 14 يناير – 5 فبراير المقبلين.

ويعود الفراعنة للمشاركة فى البطولة القارية بعد غياب ثلاث دورات، حيث كانت المشاركة الأخيرة فى أنجولا ٢٠١٠ وتنظم الجابون البطولة للمرة الثانية، بعدما استضافت نسخة ٢٠١٢ بالشراكة مع غينيا الاستوائية.

ووضع ترتيب المنتخبات فريقنا الوطني ضمن التصنيف الثالث بجانب منتخبات الكاميرون والسنغال والمغرب، فيما ضم التصنيف الأول منتخبات الجابون وساحل العاج وغانا والجزائر، وجاء المستوى الثانى ليضم منتخبات تونس ومالى وبوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية، وضم المستوى الرابع منتخبات توجو وأوغندا وزيمبابوى وغينيا بيساو، فيما سجل النيجيرى الغياب الأكبر بالمشاركة فى البطولة المقبلة، بعدما فشل النسور فى تخطى ماراثون التصفيات.

يشارك فى منافسات البطولة 16 منتخباً منها أربعة منتخبات عربية هى والجزائر والمغرب وتونس، ويتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات فى المجموعة الواحدة، على أن يصعد الأول والثانى من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائى.

وكان المنتخب المصرى صعد لكأس الامم الافريقية، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة على حساب نيجيريا وتنزانيا فى التصفيات المؤهلة للبطولة، فيما انسحب منتخب تشاد من السباق.

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