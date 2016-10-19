الحشد الشعبي يعلن دعمه للجيش العراقي في هجوم الموصل

قالت قوة شيعية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إنها ستدعم هجوم الجيش العراقي على الموصل آخر معقل لتنظيم “داعش” في العراق مما يثير خطر نشوب صراع طائفي في المنطقة التي تقطنها أغلبية من السنة.

وقال الحشد الشعبي وهو ائتلاف لفصائل دربتها في الأغلب إيران، إنه سيدعم القوات الحكومية المتقدمة صوب تلعفر الواقعة على بعد نحو 55 كيلومترا غربي الموصل.

وكان يقطن تلعفر خليط من السنة والشيعة التركمان إلى أن فر الشيعة من البلدة بعد أن سيطر تنظيم “داعش” على المنطقة في 2014 معلنا إقامة “خلافة” في أجزاء من العراق وسوريا المجاورة.

وقال الحشد الشعبي أيضا إنه سيدعم القوات المسلحة التي تتقدم إلى الموصل من الغرب، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال بيان على موقع الحشد الشعبي على الانترنت إن الحشد الشعبي “سيكون ظهيرا للقوات الأمنية من المحاور الغربية، وهو بشقين أولهما تلعفر والثاني إسناد القوات المتجهة لمركز الموصل.”

وجاء هذا الإعلان على الرغم من تحذيرات من جماعات لحقوق الإنسان بأن مشاركة الحشد الشعبي قد تشعل أعمال عنف طائفية، ويشكل الشيعة أغلبية في العراق ولكن السنة يمثلون الغالبية في شمال وغرب البلاد.

ويتبع الحشد الشعبي رسميًا حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، التي يقودها الشيعة والتي أعلنت يوم الاثنين بدء الهجوم على الموصل ثاني أكبر مدن العراق.

وحاول العبادي تهدئة مخاوف من حدوث إراقة دماء على أساس طائفي قائلا إن قوات الجيش والشرطة ستكون الوحيدة التي يُسمح لها بدخول المدينة.

وأنشئ الحشد الشعبي عام 2014 للمساعدة في وقف تقدم تنظيم “داعش” عبر المحافظات الشمالية والغربية.ونشرت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء تقريرا، قال إن فصائل شيعية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من بينها جرائم حرب” ضد المدنيين الفارين من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.