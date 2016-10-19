مدير أمن أسوان: جاهزون لتأمين احتفالية تعامد الشمس على رمسيس الثاني

أكد اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، جاهزية أجهزة الأمن بالمحافظة؛ لتأمين احتفالية تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، الأحد المقبل.

وقال مدير الأمن- خلال الاجتماع الذي عقده مساء الثلاثاء، في مكتبه؛ لمناقشة خطة الاستعدادات لتأمين الاحتفالية، بحضور قيادات المديرية والقيادات الرقابية- إنه تم مراجعة الخطط الأمنية ومدى جاهزية القوات خلال الاحتفال.

وشدد على تكثيف وتفعيل الإجراءات التأمينية علي كافة المنشآت الهامة والحيوية على أن يكون العمل الأمني بمختلف جوانبه يرتكز علي احترام حقوق الإنسان وصيانة حريته وحسن معاملته ومراعاة البعد الإنساني.

وأكدت محافظة أسوان، فى بيان لها، أنها أنهت كافة الاستعدادات للاحتفال بتعامد الشمس بمعبد ابوسمبل من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بالمدينة بحضور وزيري الآثار والثقافة، والتي يشمل أهمها وضع حجر الأساس للمسرح الفرعوني بحي منشية النوبة بمدينة أبوسمبل السياحية على مساحة 5170 م2، ثم سيتم تنظيم ديفيله عرض لفرق الفنون الشعبية من ميدان البنوك وحتى مدخل المعبد يعقبه افتتاح معرض أبوسمبل في عيون الفنانين بقاعة عرض المعبد.