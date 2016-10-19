أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ سوهاج: بدء بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن حملة «الشعب يأمر»

Google+ Print
محافظ سوهاج: بدء بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن حملة «الشعب يأمر» محافظ سوهاج: بدء بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن حملة «الشعب يأمر»

الدكتور أيمن عبدالمنعم – محافظ سوهاج

أعلن محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، بدء بيع السلع والمنتجات الغذائية التي وصلت للمحافظة مساء أمس على متن 3 شاحنات كبيرة كمرحلة أولى ضمن مبادرة الشعب يأمر ، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال المحافظ – في تصريح له اليوم الأربعاء – إن فعاليات مبادرة الشعب يأمر – والتي تنفذها وزارتا والداخلية والقوات المسلحة بالتعاون مع أشهر السلاسل التجارية – مستمرة بالمحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومكافحة الغلاء، من خلال بيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ومنافسة لمثيلاتها فى الأسواق ، لافتا إلى أن شاحنات السلع الغذائية التي وصلت للمحافظة ضمن المبادرة تشمل سكر وأزر ومكرونة ودقيق وعدس وأجبان وصلصلة وعصائر يتم بيعها بأسعار مخفضة.

وأشار عبد المنعم إلى أن عملية البيع بدأت من اليوم وتستمر لمدة 3 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء أمام الباب الرئيسي للاستاد الرياضي شرقي مدينة سوهاج.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء