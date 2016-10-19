محافظ سوهاج: بدء بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن حملة «الشعب يأمر»

أعلن محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، بدء بيع السلع والمنتجات الغذائية التي وصلت للمحافظة مساء أمس على متن 3 شاحنات كبيرة كمرحلة أولى ضمن مبادرة الشعب يأمر ، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال المحافظ – في تصريح له اليوم الأربعاء – إن فعاليات مبادرة الشعب يأمر – والتي تنفذها وزارتا التموين والداخلية والقوات المسلحة بالتعاون مع أشهر السلاسل التجارية – مستمرة بالمحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومكافحة الغلاء، من خلال بيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ومنافسة لمثيلاتها فى الأسواق ، لافتا إلى أن شاحنات السلع الغذائية التي وصلت للمحافظة ضمن المبادرة تشمل سكر وأزر ومكرونة ودقيق وعدس وأجبان وصلصلة وعصائر يتم بيعها بأسعار مخفضة.

وأشار عبد المنعم إلى أن عملية البيع بدأت من اليوم وتستمر لمدة 3 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء أمام الباب الرئيسي للاستاد الرياضي شرقي مدينة سوهاج.

أ ش أ