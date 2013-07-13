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بدء أكبر تدريبات عسكرية في روسيا منذ انهيار الإتحاد السوفيتي

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بدء أكبر تدريبات عسكرية في روسيا منذ انهيار الإتحاد السوفيتي بدء أكبر تدريبات عسكرية في روسيا منذ انهيار الإتحاد السوفيتي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عن انطلاق تدريبات عسكرية واسعة النطاق، تعد الأكبر منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، يشارك فيها 80 ألف جندي وحوالى ألف آلية مدرعة، فيما الهدف منها تعزيز الجاهزية القتالية لدى القوات المسلحة الروسية.
> ونقلت وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي” عن الوزارة قولها ان التدريبات العسكرية، التي يشارك فيها 80 ألف جندي وألف مدرعة و130 طائرة و70 سفينة حربية من أسطول المحيط الهادئ انطلقت في القطاع العسكري الشرقي وسوف تستمر حتى 20 يوليو الجاري.
> وشددت على ان هذه التدريبات هي أكبر تدقيق مفاجئ في مقدرة الجيش الروسي وجهوزيته للقتال، خلال فترة ما بعد الاتحاد السوفياتي.
> وقالت الوزارة في بيان ان “الهدف الرئيس من التدريبات هو التأكد من جهوزية الوحدات للقيام بمهامها، وتقييم مستوى تدريبها واستعدادتها التقنية”.
> يشار إلى ان هذه التدريبات هي بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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