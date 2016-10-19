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حجز قضية ضابط الشرطة المتهم بترخيص 5سيارات مسروقة بالشرقية لـ23ديسمبر للحكم

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حجز قضية ضابط الشرطة المتهم بترخيص 5سيارات مسروقة بالشرقية لـ23ديسمبر للحكم حجز قضية ضابط الشرطة المتهم بترخيص 5سيارات مسروقة بالشرقية لـ23ديسمبر للحكم

>الشرقية- فتحية الديب

حددت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية اليوم، برئاسة المستشار أحمد عطية وسكرتارية سامى سمير، 23 من شهر ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم، فى قضية رئيس وحدة مرور الحسينية المتهم بترخيص 5 سيارات مبلغ بسرقتها.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على الرائد "محمد ال ق" رئيس وحدة مرور الحسينية، الذى تم نقله إلى إدارة مرور الزقازيق مؤخرا، بعد قرار النيابة، بضبطه وإحضاره.

 

وكان مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا يفيد ضبط الرائد "محمد ال" رئيس وحدة مرور الحسينية، بعد أن أفادت التحريات السرية، قيام الضابط بترخيص 5 سيارات مبلغ بسرقاتها مقابل حصوله على سيارة منهم تقدر بـ150 ألف جنيه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2001 لسنة 2015 جنح الحسينية.

 

وتبين من التحقيقات التى باشرها محمد عباس مدير نيابة الحسينية، أثناء الواقعة، أن السيارات تم ترخيصها بملفات جديدة وبتوكيلات مزورة، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، فيما تبين من تحقيقات النيابة العامة، أن تحريات إدارة البحث الجنائى ومباحث الأموال العامة كشفت تقاضى الضابط سيارة مقابل ترخيصه 5 سيارات مبلغ بسرقاتها.


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