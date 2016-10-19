عمرو الشوبكى: تصعيدى للبرلمان مسألة وقت.. ولم أتلق اتصالا بموعد حلف اليمين

قال الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك حديث قوى حول أن تصعيده إلى البرلمان مسألة وقت، وأن اللجنة التشريعية برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس ستحسم الأمر قريبا، موضحا أنه حتى الآن لم يتلق اتصالا من البرلمان بموعد حلفه اليمين تحت القبة.

وأضاف الشوبكى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" :"لم يكلمنى أحد حتى الآن، ولا يوجد مؤشر حول موعد حلفى اليمين أو حسم البرلمان تصعيدى للمجلس، إلا أن قرار الدكتور على عبد العال بإحالة الملف للجنة التشريعية قرار جيد وخطوة مبشرة، وتابع:"انتظر حتى الآن موعد تصعيدى للبرلمان، واتمنى ألا يتأخر كثيرا".

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كلف السيد الشريف الوكيل الأول لمجلس النواب، برئاسة اللجنة التشريعية فيما يخص نظر حكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى.