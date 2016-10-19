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ضبط صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك بقرية فى الغربية

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ضبط صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك بقرية فى الغربية ضبط صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك بقرية فى الغربية

>الغربية – عادل ضرة

ضبطت إدارة مباحث بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مصنع لتعبئة المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك داخل قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا وبداخله كميات كبيرة من الأرز والدقيق وزيت الطعام.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط  أحمد ع ا 54 سنة صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك بقرية شبرا النملة مركز طنطا وبحوزته 2 طن و725 كيلو أرز  و1430 كيلو دقيق  و780 كيلو زيت طعام  و1440 عبوة منظفات، كما تم ضبط 625 كيلو دقيق و60 جوال أرز أبيض وزن الجوال 25 كيلو جرام  مدون عليها مضرب الكرير، كما تم ضبط 40 كرتونة زيت صويا بكل كرتونة 4 عبوات وزن  العبوة 2,5 كيلو مدون عليها ست الكل.

وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة للتحقيق.


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مصر 365

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