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ضبط سيارة نقل محملة بـ9 طن دقيق بلدى قبل بيعهم فى السوق السوداء بالغربية

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ضبط سيارة نقل محملة بـ9 طن دقيق بلدى قبل بيعهم فى السوق السوداء بالغربية ضبط سيارة نقل محملة بـ9 طن دقيق بلدى قبل بيعهم فى السوق السوداء بالغربية

>الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط سيارة نقل محملة بـ9 طن ونصف دقيق بلدى مدعم مخصص صرفه للمخابز البلدية أثناء مرورها ببندر قطور.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط السيارة  2571 ق م ب قيادة حسام م ا – 27سنة وبرفقته محمد ا ع – 23سنة مقيمان بقرية البرادعة -  القناطر الخيرية - القليوبية أثناء مرورها ببندر قطور محملة بـ 190 جوال دقيق مدعم استخراج 82 %  وزن  الجوال 50 كيلو جرام فى المحضر رقم 25367 جنح مركز قطور 2016 تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.


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مصر 365

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