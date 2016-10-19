إيمان عز الدين: أعود لـ«90 دقيقة» 2 نوفمبر ‎

كتبت – إنجي لطفي

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، مقدمة برنامج “90 دقيقة” المُذاع على شاشة “المحور”، إنها ستعود لتقديم برنامجها 2 نوفمبر المُقبل، لافتةً إلى أن الفنان تامر عبدالمنعم، سيشاركها تقديم البرنامج.

وأضافت “عز الدين” لـONA، أن الفنان تامر عبد المنعم سيشاركها التقديم يومي الأربعاء والخميس في مقدمة الإنترو، ثم سيتم تقسيم الفقرات فيما بينهما.

وأوضحت أنه – فيما يخص يوم الجمعة – فمن

المقرر أن يقدمه عبد المنعم منفردًا، مشيرةً إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى 3 ساعات على أن يبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الـ11 مساءً.

وتابعت: “سأحاول قدر الإمكان أن تنجح هذه التجربة”.

وكانت ONA، انفردت – منذ عدة أيام – بنشر خبر تعاقد قناة المحور مع الفنان تامر عبد المنعم، بشأن تقديم أيام في برنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية إيمان عزالدين.

ومن المقرر أن يقدم الإعلامي معتز الدمرداش 4 أيام من السبت إلى الثلاثاء.