إصابة متهم في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسوهاج‎

أصيب أحد أفراد تشكيل عصابة مكون من 5 أفراد تخصص في سرقة السيارات المارة تحت تهديد السلاح بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة لسرقتهم سيارة نقل بناحية قرية بني هلال بمركز المراغة .

تلقي اللواء محسن الجندي مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة المراغة، يفيد أنه تبلغ للنقيب محمد عبد البديع حافظ – الضابط بإدارة البحث الجنائي والمعين للمرور علي الطريق الزراعي – دائرة مركز المراغة والقوة المرافقة بقيام بعض الأشخاص بحوزتهم أسلحة نارية يستقلون السيارة رقم 51474 ملاكي سوهاج ماركة اسبرانزا تيجو رمادية اللون والمبلغ بسرقتها بتاريخ 9/7/2013 في واقعة المحضر رقم 2532 إداري مركز المراغة ،باستيقاف بعض السيارات المارة وقيامهم بالاستيلاء كرهاً علي السيارة رقم 8921 س.ج مصر نقل بيضاء اللون ماركة شيفروليه قيادة المدعو سيد سيد محمد الزهيري سن 36 سائق – ويقيم روض الفرج ” القاهرة ” .

وعلي توجه الضابط لمكان البلاغ وبالقرب من قرية نجع هلال التابعة لمركز المراغة شاهد السيارة المشار إليها الأولي وحال مداهمته لها بادر مستقليها بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم مما حدا بالقوات مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية إلا أنهم لاذوا بالفرار بالسيارة إلي مدخل مزرعة جزيرة شندويل دائرة مركز سوهاج وبصحبتهم السيارة المستولي عليها 00 عثر بالمكان علي بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 51464093 وبها خزينة بها عدد “9″ طلقات وطلقة بالماسورة من ذات العيار .

أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي وضباط مباحث مركز المراغة بالتنسيق وفرع الأمن العام من تحديد الجناه مرتكبي الواقعة وهم :- عمر صلاح البدري ، هشام محمد عبد الكريم ، مصطفي نظمي حامد شحاته ، محمود صابر معتوق ، حاتم أنور عبد الموجود – والجميع يقيمون بناحية القرامطة غرب – دائرة مركز سوهاج عدا الخامس يقيم بناحية تونس – دائرة المركز .

أشارت المعلومات إلي أن المتهم الأول أصيب من جراء تبادل إطلاق الأعيرة النارية وقام أهليته باصطحابه للعلاج بأحد المستشفيات جاري تحديدها ، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم والسيارتين .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2554 إداري مركز المراغة لسنة 2013 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .