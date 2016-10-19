ضبط سيارة نقل محملة بـ 2 طن و920 كيلو سكر تموينى فى الغربية

ضبطت إدارة مباحث التموين بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين سيارة نقل بطريق ابشواى الملق مركز قطور محملة بـ 2 طن و920 كيلو سكر تموينى مدعم مربوط صرفه على بطاقات التموين.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط السيارة رقم 7296 ب ط أ قيادة "عبد الحمد س ع ش" 26 سنة أثناء مرورها بطريق ابشواى الملق محملة بـ 2،920 طن سكر تموين مخصص صرفة على البطاقات التموينية فى المحضر رقم 25366 جنح مركز قطور 2016م وتولت النيابة التحقيق.