إسماعيل يبحث اليوم مع المجموعة الاقتصادية خطة الحكومة لضبط الاسواق

يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، ويناقش الاجتماع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ومتابعة جهود الحكومة لكسر الممارسات الاحتكارية وضبط السلع والأسواق.

كذلك يستعرض الاجتماع تقريرًا حول موقف توافر السلع الغذائية الأساسية والأرصدة الاستراتيجية منها، وتنفيذ خطة الحكومة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، وزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وزيادة معدلات الضخ للسلع الغذائية الأساسية في كل الفروع والسلاسل التجارية، فضلًا عن إحكام الرقابة من جانب مباحث التموين على السلع وتنفيذ حملات للتفتيش على كل منافذ البيع.

وكان من المقرر أن يترأس المهندس شريف إسماعيل اجتماع المجموعة الاقتصادية الإثنين، إلا أنه تقرر تأجيله للأربعاء، نظرا لترأسه اجتماع مجلس المحافظين.