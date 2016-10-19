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الجيزة: تطوير "6 عشوائيات" بـ11 مليون يورو بالتعاون مع وكالتين فرنسية وألمانية

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الجيزة: تطوير "6 عشوائيات" بـ11 مليون يورو بالتعاون مع وكالتين فرنسية وألمانية الجيزة: تطوير "6 عشوائيات" بـ11 مليون يورو بالتعاون مع وكالتين فرنسية وألمانية

>كتبت إيناس البنا

أكدت الدكتورة منال عوض، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية البيئة وتطوير المجتمع، أن المحافظة بدأت فى تطوير 4 مناطق ضمن المناطق غير المخططة بالتعاون مع وكالة GIZ الألمانية.

 

وأشارت نائب المحافظ فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن الوكالة ستقوم بتطوير مناطق، بولاق القديمة بقيمة 1.033 مليون يورو، والوراق وجزيرة الذهب وساقية مكى بملغ 3 ملايين يورو، موضحة أن الأعمال تشمل أولا شبكات صرف صحى ومياه شرب ثم أعمال تركيب حنفيات حريق ورصف وإنارة.

 

وأشارت أن الوكالة الفرنسية للتطوير وقعت أيضا برتوكول تعاون مع المحافظة لبدء تطوير منطقتى أرض اللواء وميت عقبة بحى العجوزة، بقيمة 7 ملايين يورو ضمن أيضا المناطق غير المخططة بنطاق المحافظة.

 

وأضافت عوض، أنه بخلاف تلك المناطق يقوم صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان بتطوير 6 مناطق بمبلغ 72 مليون جنيه، وهم نزلة السيسى بالهرم، والكونيسة بالعمرانية، وعزبة الخلايفة بالوراق، أبو زارع بالمنيب، وصفط اللبن، والمنيرة الغربية بإمبابة.

 

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه المناطق غير المخططة هى المناطق التى أنشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء، ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وتمثل 60% من الكتلة العمرانية بكثافة 500 شخص لكل فدان، وارتفاع المبانى بها 4 إلى 10 أدوار، ويتوافر بها الحد الأدنى من السكن الآمن، وتتطلب تنمية متوسطة وطويلة الأجل.


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