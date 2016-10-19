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نظر طلب رد قاضى "أحداث مكتب الإرشاد" اليوم

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نظر طلب رد قاضى "أحداث مكتب الإرشاد" اليوم نظر طلب رد قاضى "أحداث مكتب الإرشاد" اليوم

>كتبت أمانى الأخرس

تنظر اليوم الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، طلب الرد المقدم من القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد البلتاجى، ضد المستشار محمد فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب، التى تنظر إعادة محاكمتهما فى "أحداث مكتب الإرشاد".

حيث قد تقدم دفاع المتهمين بطلب الرد فى أولى جلسات إعادة محاكمتهم على ذمة قضية أحداث مكتب الإرشاد أمام الجنايات، على رأسهم الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، و11 آخرين، وذلك فى أعقاب قرار محكمة النقض القاضى بإلغاء أحكام إدانتهم فى الدرجة الأولى

يواجه المتهمون ارتكاب جرائم: التحرض على القتل والشروع فيه تنفيذًا لغرض إرهابى، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والبلطجة.

وقعت أحداث مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم أثناء تظاهرات 30 يونيو التى طالبت برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين

 


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