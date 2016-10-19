مركز حميميم: ممثلو 6 بلدات سورية وقعوا مصالحات خلال 24 ساعة ماضية

أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا (حميميم) أن ممثلى 6 بلدات وقعوا خلال 24 ساعة الماضية اتفاقات حول المصالحة أربعة منها فى محافظة اللاذقية و2 فى محافظة حماة.

وقال المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية فى بيان له، أوردته قناة روسيا اليوم، إن عدد المراكز السكنية التى انضمت لعملية المصالحة وصل بذلك إلى 813 بلدة.

وأضاف إن مفاوضات بشأن الانضمام إلى وقف الأعمال العدائية لا تزال مستمرة مع قادة ميدانيين من جماعات مسلحة غير شرعية فى بلدة معظميه الشيح فى محافظة دمشق وفصائل المعارضة المسلحة فى محافظات حمص وحماة وحلب والقنيطرة.

وأكد البيان أن عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت التزامها بالهدنة بقى 69 دون تغير، فيما تم رصد 51 خرقا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 29 منها فى محافظة حلب و17 فى محافظة دمشق و4 فى محافظة حماة وواحد فى محافظة اللاذقية.