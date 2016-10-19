أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مركز حميميم: ممثلو 6 بلدات سورية وقعوا مصالحات خلال 24 ساعة ماضية

Google+ Print
مركز حميميم: ممثلو 6 بلدات سورية وقعوا مصالحات خلال 24 ساعة ماضية مركز حميميم: ممثلو 6 بلدات سورية وقعوا مصالحات خلال 24 ساعة ماضية

>(أ ش أ)

أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا (حميميم) أن ممثلى 6 بلدات وقعوا خلال 24 ساعة الماضية اتفاقات حول المصالحة أربعة منها فى محافظة اللاذقية و2 فى محافظة حماة.

وقال المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية فى بيان له، أوردته قناة روسيا اليوم، إن عدد المراكز السكنية التى انضمت لعملية المصالحة وصل بذلك إلى 813 بلدة.

وأضاف إن مفاوضات بشأن الانضمام إلى وقف الأعمال العدائية لا تزال مستمرة مع قادة ميدانيين من جماعات مسلحة غير شرعية فى بلدة معظميه الشيح فى محافظة دمشق وفصائل المعارضة المسلحة فى محافظات حمص وحماة وحلب والقنيطرة.

وأكد البيان أن عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت التزامها بالهدنة بقى 69 دون تغير، فيما تم رصد 51 خرقا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 29 منها فى محافظة حلب و17 فى محافظة دمشق و4 فى محافظة حماة وواحد فى محافظة اللاذقية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365