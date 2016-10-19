وكيل القوى العاملة بالبرلمان: سنقوم بجولات خارج مصر لحل مشاكل العاملين بالخارج

قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستضع خطة عمل متكاملة لدور الانعقاد الثانى ستشهد زيارات ميدانية للشركات، لتفقد أوضاع العاملين بشكل مباشر، والاستماع على شكاويهم وبحث إمكانية حلولها.

وكشف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستقوم بعمل جولات خارج مصر للقاء العاملين المصريين فى الخارج، والاستماع إلى شكاويهم والقضايا التى يهتمون بها فى الخارج، ومحاولة تذليل أى عقوبات تتعلق بهم.

وأشار النائب جمال عقبى إلى أن اللجة ستضع قانونين ضمن أولوياتها خلال بداية دور الانعقاد الثانى وهما قانونى العمل والنقابات العمالية لسرعة الانتهاء منهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.