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كيف تحولت العين إلى تلسكوب؟

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كيف تحولت العين إلى تلسكوب؟ كيف تحولت العين إلى تلسكوب؟

في ظلّ الابتكارات والتطورات التي لا تعدّ ولا تحصى، يُطلعك موقع "سيدتي نت" على تقنية جديدة تمكّنت من تحويل العين البشرية إلى "تلسكوب" بصريّ!
تطوّرت اليوم العدسة اللاصقة لتمكّنك من رؤية المناظر أمامك بنسبة تكبير تبلغ 2.8 مرّة، كما هو حال "التلسكوب"؛ وذلك بفضل فريق من الباحثين الذين ينتمون إلى جامعة "كاليفورنيا" ومعهد "EPFL" السويسريّ.
وهذه العدسة اللاصقة تمنحك "نظراً خارقاً"، حيث بإمكانك رؤية الأشياء أقرب بـحوالي 3 أضعاف من العين الطبيعية. ولا تتجاوز سماكتها الملليمترين ممّا يجعلها سهلة التركيب على العين. كما تفيد هذه التقنية الجديدة جميع الأشخاص الذين يعانون من ضعف النظر، خصوصاً المتقدّمين في السّن.
ولا تزال هذه التقنية قيد التطوير، بالرغم من اختبار نجاحها.

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سيدتي