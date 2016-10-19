طقس اليوم معتدل شمالًا حار على جنوب الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة عن حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 21 27

الإسكندرية 20 25

مطروح 21 24

بورسعيد 22 26

دمياط 22 26

بلطيم 21 26

الإسماعيلية 17 27

السويس 19 28

العريش 16 27

نخل 15 29

طابا 19 30

الطور 21 29

مرسى علم 22 31

الغردقة 23 32

شرم الشيخ 26 32

رفح 15 26

كاترين 14 26

سيوة 16 28

المنيا 20 29

الفيوم 20 28

رأس سدر 20 29

أبوسمبل 22 36

وسط الدلتا 21 27

أسيوط 19 30

سوهاج 20 31

الأقصر 21 35

أسوان 23 37

شلاتين 24 34

حلايب 26 32

الوادى الجديد 17 33

قنا 21 34

نويبع 26 31

السلوم 19 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 41

المدينة 24 37

الرياض 20 33

المنامة 26 32

أبوظبى 25 36

الدوحة 25 34

الكويت 19 37

دمشق 13 28

بيروت 21 27

عمان 15 26

القدس 15 24

غزة 20 28

بغداد 16 35

مسقط 26 35

صنعاء 8 25

الخرطوم 28 40

طرابلس 20 28

تونس 18 26

الجزائر 16 26

الرباط 16 27

نواكشوط 26 38

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة صفر 14

اسطنبول 12 18

اسلام اباد 18 32

نيودلهى 20 35

جاكرتا 24 31

بكين 13 23

كوالامبور 25 34

طوكيو 19 24

أثينا 13 20

روما 11 21

باريس 6 15

مدريد 10 21

برلين 8 11

لندن 8 15

مونتريال 9 18

موسكو 1 4

نيويورك 20 27

واشنطن 19 28