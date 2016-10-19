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غدا محاكمة مرسى و24 آخرين بإهانة القضاء

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غدا محاكمة مرسى و24 آخرين بإهانة القضاء غدا محاكمة مرسى و24 آخرين بإهانة القضاء

>كتب محمد عبد الرازق

تنظر غدا الخميس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء، وعناصر ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

 


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