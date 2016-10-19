الليمون يحميك من الخلايا السرطانية ويمنح جسمك رائحة جذابة

كثير من الدرسات أكدت أن هناك أنواعًا من مزيلات العرق تتسبب فى الإصابة بالأورام السرطانية لما تسبب فى انسداد فى القنوات العرقية فتؤدى إلى حبس السموم داخل الخلايا ما يجعلها تنتقل إلى الدم، وحسب موقع "davidwolfe" هناك بعض الخضراوات والفواكة قادرة على جعل رائحة الجسم جذابة وتقضى على بكتيريا العرق، لتكون بديلاً عن استعمال مزيلات العرق الكيميائية.

مزيلات العرق الكيميائية

هناك أنواع من مزيلات العرق تحتوى على مركبات كيمائية تعمل على قتل البكتيريا ولكن ترسب مادة الألومنيوم داخل الخلايا ولا يتم طردها مع الفضلات بل تنتقل إلى الدم، وتسبب هنا فى تكوين الخلايا السرطانية، الزهايمر، حساسية مفرطة.

الليمون بديل عن مزيلات العرق

عليك اختيار ثمار الليمون الناضجة، تقطع إلى نصفين ونفرك بها منطقة الإبطين بعد الاستحمام، وسوف يعمل حمض الستريك على منع رائحة العرق الكريهة ويمنح الجسم رائحة زكية، ويمنع اصفرار القمصان، ولكن يجب أن تحفظ حبات الليمون داخل علبة محكمة من البلاستيك حتى تظل طازجة وذات رائحة زكية أطول وقت.