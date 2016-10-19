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سعر الدولار اليوم الأربعاء 19/10/2016 في السوق السوداء و قلق فى الأسواق من تخطي حاجز 16 جنيه

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 19/10/2016 في السوق السوداء و قلق فى الأسواق من تخطي حاجز 16 جنيه سعر الدولار اليوم الأربعاء 19/10/2016 في السوق السوداء و قلق فى الأسواق من تخطي حاجز 16 جنيه

اليوم، حيث واصلت العملة الخضراء مستوياتها المرتفعة بالسوق السوداء، حيث بات طريق الوصول إلى 16 جنيه مقابل الجنيه المصري، توقع غير بعيد المنال، وأضاف امتناع مالكي العملة الأمريكي عن البيع، بسبب أملهم في أن يزداد سعر الصرف، لتحقيق مبالغ طائلة من وراء بيع الدولار، وواصلت غلقها لشركات الصرافة، وازدادت الحملات الأمنية المكثفة لضبط الأسواق.

وفي خطوة جديدة من جانب البنك الأهلي، من شأنها زيادة الغضب لدى المستوردين والمواطنين العاديين، بعد أن قررت إدارة البنك تقليل استخدام البطاقات الائتمانية بالدولار، حيث خفضت السحب النقدي في الخارج بنسبة تزيد عن 70%، بخلاف المشتريات التي قلت بنسبة 30%، حيث وصل الحد الأقصى للشراء للبطاقة الكلاسيكية 10 آلاف جنيه، و2500 جنيه فقط للسحب النقدي.

وتواصل البنوك الحكومية والخاصة، تقليل الحد الأقصى للسحب والمشتريات، حيث تجاوز بنك قطر الوطني كل الحدود، وقرر وقف السحب النقدي من جميع البطاقات بالخارج، ورفع أيضا نسبة العمولة على المشتريات إلى 6%، وأيضا خفض البنك حدود استخدام البطاقات الائتمانية للمشتريات بالخارج، فقد وصلت الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية الكلاسيك إلى 750 دولار فقط.


سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأربعاء 19/10/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مقابل الجنيه إلى 15.30 جنيه للشراء مقابل 15.50 جنيه للبيع، وبذلك يقترب الدولار من حاجز 16 جنيه، لأول مرة في التاريخ، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مع وجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى صعود سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء في مصر.

ولم ينجح غلق شركات الصرافة في حل الأزمة ولم ينتج عنه سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، مع وجود تأكيدات أن أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار مع تداول العملات العربية والأجنبية، وكذلك تداول الفوركس الدولي، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

 

 

 

وتختلف نسبة بيع العملة الأمريكية من مكان إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، مع ارتفاع وزيادة الطلب على الدولار الأمريكي بالسوق الموازي، كل ذلك أدى إلى الارتفاعات المفاجأة التي حدثت في صرف العملة، مع وجود مطالبات إلى البنك المركزي، بضرورة التدخل بحزم لحل الأزمة الصعبة التي تواجه الاقتصاد المصري، مع وجود ركود شديد في حركة البيع والشراء.


سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

ومازال سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه يواجه العديد من التغيرات، مع انتظار وصول مساعدات مالية بالدولار الأمريكي من صندوق النقد الدولي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويحاول العملاء الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، رغم الندرة الظاهرية، وذلك لكي يقوموا بالعمل على تلبية الاحتياجات اليومية من العملة الخضراء.

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