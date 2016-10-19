"بئر العبد" بشمال سيناء أول مركز بلا "سناتر" للدروس الخصوصية

سجل مركز بئر العبد، بشمال سيناء، أول مركز بالمحافظة يخلو من " سناتر " الدروس الخصوصية ونجاح مجموعات التقوية بالمدارس.

وقال المهندس " عدلى اليمانى " رئيس مركز ومدينة بئر العبد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بغلق " سناتر " الدروس الخصوصية، وجه اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء رؤساء المدن لتنفيذ التعليمات بالتنسيقات مع الإدارات التعليمية، وعلى الفور تم عقد اجتماع مع القائمين على العملية التعليمية، وبحضور معلمين وموجهين، وتم التنبيه بغلق 3 أماكن يتم فيها تجميع الطلبة للدروس الخصوصية وأغلقت على الفور.

اضاف انه توازى مع ذلك تفعيل مجموعات التقوية بمختلف المدارس، وتشهد اقبال الطلبة عليها واستعاضتهم عن الدروس الخصوصية.