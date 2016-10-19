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أمن الغربية يضبط 50 طن أرز بأحد المخازن

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أمن الغربية يضبط 50 طن أرز بأحد المخازن أمن الغربية يضبط 50 طن أرز بأحد المخازن

>الغربية: إسلام الخياط

تمكن ضباط البحث الجنائى بمركز قطور بمحافظة الغربية من مداهمة أحد المخازن بعد ورود معلومات بتخزين كميات كبيرة من الأرز لتعطيش السوق واحتكاره وبيعه بأسعار مرتفعة.

 

تلقى اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من النقيب توفيق شهوان رئيس مباحث مركز قطور يفيد بورد معلومات بتواجد كميات كبيرة من الأرز مخزنة، وبعمل التحريات ومداهمة المخزن بعزبة الكشك بقرية الشين قطور تم ضبط "ر.م.ب" خليل مقيم كفر الشيخ صاحب المخزن، وتم حصر المضبوطات، والتى تبين أنها 50 طنا من الأرز لتعطيش السوق واحتكاره وبيعه بأسعار مرتفعة.

 

حرر محضر رقم 25584 جنح قطور وحرزت المضبوطات للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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