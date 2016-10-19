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القبض على 19 من متظاهرى الإسكان ببورسعيد

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القبض على 19 من متظاهرى الإسكان ببورسعيد القبض على 19 من متظاهرى الإسكان ببورسعيد

>بورسعيد – محمد عزام

ألقت قوات مديرية أمن بورسعيد، اليوم، الأربعاء، القبض على 19 من متظاهرى الإسكان الاجتماعى؛ وذلك خلال فض تظاهرهم أمام مرفق المعديات بحى الشرق، حيث توقفت حركة المعديات خلال وقفتهم.

 

كانت القوات قد فضت تظاهرة لـ"متضررى الإسكان" من أمام مرفق المعديات؛ كما فتحت الطريق أمام السيارات بشارع 23 يوليو بالمواجهة مع الديوان العام للمحافظة، ونفى مصدر أمنى بمديرية أمن بورسعيد، ما تردد حول استخدام الغاز المسيل للدموع مع المتظاهرين أمام مرفق المعديات.

 

كان قد حاول اللواء زكى صلاح، مدير أمن بورسعيد، إقناع المتظاهرين بفض وقفتهم أمام مرفق المعديات؛ لاسيما بعد البيان الذى أصدرته الصفحة الرسمية للمحافظة، وتم إذاعته فى الإذاعة الداخلية للديوان العام، الذى ينص على العمل بكراسة شروط 2013 مع الالتزام بالقواعد البنكية المتعارف عليها، مد فترة السماح للتقدم بالمقدمات للبنوك لمدة أسبوع آخر بدلا من يوم الخميس المقبل.


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