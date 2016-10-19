دار الحضانة الاجتماعية بالرياض تثقف أمهات أيتامها البديلات

اطلقت دار الحضانة الاجتماعية للأيتام بالرياض وبالتعاون مع جمعية رعاية الطفولة يوم الأحد الماضي برنامجها السنوي «تثقيف الأم والطفل» الذي يستهدف 30 متدربة من الأمهات البديلات داخل الدار ويستمر لمدة ٢٥ اسبوعاً بمعدل مرة واحدة كل اسبوع.

ويشتمل البرنامج التدريبي الذي تقدمه المدربة فاطمة الطواشي ويهدف إلى دعم وتطوير قدرات الأم التربوية واكسابها المهارات الأساسية التي تحتاجها لأداء دورها في تربية الطفل بأفضل الأساليب الحديثة على العديد من الموضوعات الهامة ومنها(تطور الأطفال ودور الأسرة، التطورالجسدي والعاطفي والمعرفي لدى الطفل، أهمية اللعب، الطرق السلبية عند تربية الأطفال، الاستماع النشط، النزاعات وطرق حلها).

وقد أوضحت مديرة دار الحضانة الاجتماعية هدى سيلان بأن هذا البرنامج التثقيفي يُعد من البرامج التنموية الفاعلة التي تحرص الدار على تقديمها سنوياً لمنسوباتها من الأمهات البديلات انطلاقاً من حرصها الدائم على تطوير مهاراتهن وتوفير عوامل التنشئة السليمة لأيتامها المشمولين بالرعاية داخل الدار.