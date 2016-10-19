مدير صحة القصيم يطلع على سير العمل في مستشفى البكيرية ويلتقي بالمحافظ

زار مطلق بن دغيم الخمعلي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم محافظة البكيرية.

وقد استهل زيارته التفقدية لمستشفى البكيرية العام، اطلع خلالها على الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، مستمعاً إلى شرح من مدير المستشفى د. خالد العنزي، عن المهام والأدوار المرتبطة بالأقسام، كما اطمأن على صحة المرضى المنومين بالمستشفى، وتعرّف على مدى جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما التقى الخمعلي محافظ محافظة البكيرية م. صالح الخليفة، بمقر المحافظة، حيث هنأه بتعيينه محافظا لمحافظة البكيرية، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد، ورحب الخليفه بالمدير العام لصحة القصيم، مقدما له الشكر والتقدير على هذه الزيارة.

ثم توجه الخمعلي لفندق رمادا والتقى بالأهالي، حيث رحب محافظ البكيرية والاهالي به وشكروه على هذه الزيارة، ثم قدم مدير صحة القصيم شرحاً لما تم ويتم العمل عليه في تطوير الخدمات الصحية على مستوى المنطقة ونصيب المحافظة من الخدمات التي سيتم تنفيذها، وكما تم خلال اللقاء فتح المجال لاستفسارات الأهالي، ومن أهمها العمل على استكمال بعض احتياجات المحافظة والحاجة لافتتاح عدد من المراكز الصحية بالأحياء (المنار –القادسية-الامل ) وفي المراكز التابعة لمحافظة البكيرية.

وأوضح الخمعلي أن المحافظة تحظى بدعم متواصل في الكوادر الطبية والفنية، مضيفاً أنه سيتم العمل على تحقيق تطلعات الأهالي بتوفير الخدمات المطلوبة.

وفي نهاية اللقاء، أكد مدير عام الشؤون الصحية، على أن هذه اللقاءات تأتي بتوجيهات من مقام وزارة الصحة، ضمن سلسلة جهود تبذلها صحة المنطقة لتطوير خدماتها للتشاور مع مستفيدي الخدمة، وتلقي اقتراحاتهم بشكل مباشر حول الخدمات الصحية، ثم تناول الجميع طعام الغداء المعد بهذه المناسبة، بعدها قدم محافظ البكيرية والاهالي درعا تذكارياً لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم بمناسبة زيارته للمحافظة، فيما شكر الخمعلي الجميع على ما وجده من حسن استقبال وكرم ضيافة.

بعد ذلك تجول الخمعلي على محافظة البكيرية استهل جولته بزيارة للدكتور سليمان بن إبراهيم النملة نائب رئيس لجنة الأهالي في منزله، ثم مقصورة السويلم الأثرية وتعرف على ما تحويها من عمق تاريخي وقطع ومقتنيات أثرية، بعدها زار ديوانية الأسرة المعدة لاستقبال الضيوف بالمحافظة، كما زار المنطقة التاريخية وسور البكيرية القديم والمسجد التحتي وهو أقدم مسجد بالمحافظة، ثم سلك الوفد طريق الجادة وهو الطريق الواصل بين المقصورتين وعلى جنباته مزارع النخيل والخضار، بعد ذلك توجه لمقصورة الراجحي التراثية واطلع على ما تحويها كمبنى المقصورة والمسجد القديم الأثري والسواني وهي عملية استخراج الماء من البئر (القليب) باستخدام الجمال.

كما قام مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم بجولة على المحافظة مرورا بالأماكن التنموية فيها، بعد ذلك تجول في مزرعة رجل الأعمال الشيخ صالح الدخيل الله، حيث تجول الجميع بالمتحف الخاص بمنزله، ثم توجه الخمعلي إلى منزل الشيخ محمد العلي السويلم، وكان في استقباله م. علي السويلم.

وفي ختام الجولة توجه الجميع الى متحف ومحمية عبدالرحمن بن محمد الراجحي المتخصص بالمقتنيات الاثرية والتراثية النادرة ويحاكي الحياة القديمة للحاضرة والبادية وحياة الفلاح والأستاذ (البناء قديماً) وتجول الجميع بالمتحف وقدم عبدالرحمن الراجحي شرحا وافياً عن ما يحتويه المتحف والمحمية والتي تحوي أنواعا عدة من الطيور المهاجرة وطيور الزينة، وكما اعطى نبذة عن محافظة البكيرية.

وقدم الخمعلي شكره لأهالي البكيرية على إتاحة هذه الزيارة، والاطلاع على معالم محافظة البكيرية، ورفع شكره لمحافظ البكيرية وللأهالي على ما لقيه من حفاوة وتكريم.

محافظ البكيرية والأهالي يقدمون درعاً تذكارياً لمدير صحة القصيم