المشروعات المتعثرة والمتأخرة على طاولة «محلي الخرج»

رأس محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع، أمس، اجتماع المجلس المحلي في دورته الأولى وجلسته الثانية للعام الجاري، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان المحافظة، بحضور أعضاء المجلس ومديري الجهات الحكومية ذات العلاقة ممن لديهم مشروعات متعثرة في المحافظة.

وأوضح سكرتير المجلس المحلي بالمحافظة سعد بن مشحن الحربي، أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها ماورد في خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حول المشروعات المتعثرة والمتأخرة بالمحافظة والمبنية على تقارير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، واتخذ المجلس بشأنها القرارات اللازمة.

وأضاف أنه وجد عدداً من المشروعات قد انتهت وأخرى على وشك التسليم وبنسب عالية في الانجاز في المقابل فإن هناك أعدادا أخرى متعثرة بسبب عدم كفاءة الشركات والمؤسسات المنفذة، وأُعد محضر كامل بذلك تمهيداً لعرضه على مجلس المنطقة.