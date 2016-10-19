صحة حائل: مركز «الأجفر» قدم خدمة طبية متكاملة خارج أوقات الدوام الرسمي

أوضحت صحة حائل انه إشارة إلى ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل وبعض المواقع الإلكترونية حول وضع سيدة مولودتها في سيارة زوجها في قرية الأجفر.

وقالت في بيان رسمي صادر امس علی لسان المتحدث الاعلامي للصحة عارف الغازي انه في مساء يوم الخميس الماضي تلقى مدير مركز صحي الأجفر اتصالا عبر هاتفه من أحد المواطنين يفيد بحاجته للمساعدة الطبية لزوجته التي داهمتها حالة ولادة وهو في طريقه الى مستشفى بقعاء ليعود الى المركز حيث قام مدير المركز فورا بالاتصال بالطاقم الفني بالمركز وقد كانت الممرضة المتواجدة في سكن المركز في استقبال الحالة فيما وصلت الممرضة الثانية لحظة وصول الحالة حوالي الساعة 5:45 مساء فيما وصل الطبيب إلى المركز حوالي الساعة 6:00 مساء حيث باشرت الممرضات الحالة فعلياً ليقوم الطبيب بالمشاركة في استكمال الإجراءات الطبية كاملة وتوجيه الطاقم التمريضي بإعطاء المراجعة محلولا وريديا وحقنة كما قام بالكشف على المولود والاطمئنان على صحته ليتم بعد ذلك نقلهم عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى بقعاء والانتظار هناك حتى تم الاطمئنان على حالتهم تماما.

وأكد البيان انه يتضح مما سبق ان هذه الحالة تم تقديم الخدمة الطبية كاملة لها والتي كانت خارج وقت الدوام الرسمي إلا ان الأعمال الإنسانية وفي مقدمتها العمل الصحي لا يرتبط أو يتقيد بوقت محدد وهو ما يقوم به كافة المختصين.

وختاما، فإن صحة حائل إذ نؤكد ذلك ليتبين للجميع أن خدمة الاستدعاء متوفرة في أغلب المراكز التي لا تتوفر فيها خدمة المناوبات مؤكدة حرص كافة منسوبيها على تقديم كل ما يستطيعون من خدمات وفق الإمكانات المتاحة.