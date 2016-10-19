خادم الحرمين بحث مع الرئيس التنفيذي لأفغانستان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض امس، دولة الرئيس التنفيذي لجمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور عبدالله عبدالله والوفد المرافق له.

ورحب خادم الحرمين الشريفين في بداية الاستقبال بدولة الرئيس التنفيذي لجمهورية أفغانستان الإسلامية ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى دولته سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

عقب ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودولة الرئيس التنفيذي لجمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور عبدالله عبدالله جلسة مباحثات، جرى خلالها استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال والمباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية مسفر بن عبدالرحمن الغاصب.

كما حضره من الجانب الأفغاني، القائم بالأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حكمت خليل كرزي، ومعالي وزير العدل عبدالبصير أنور، ومعالي وزير الإرشاد والحج والأوقاف فيض محمد عثماني، ومعالي وزير التجارة والصناعة همايون رسا، ومعالي وزير التعليم الدكتور أسد الله حنيف بلخي، وحاكم ولاية بلخ عطاء محمد نور، ورئيس مجلس العلماء الشيخ قيام الدين كشاف.

الملك سلمان يرحب بدولة الرئيس التنفيذي لأفغانستان

ولي العهد وحديث ودي مع د. عبدالله عبدالله

الأمير فيصل بن بندر والأمير د.منصور بن متعب و الأمير متعب بن عبدالله والأمير محمد بن نايف