بالصور.."سيدتي نت" تكشف دور إيميه صياح في أول تجربة سينمائية لها

حصل "سيدتي نت" على الصور الأولى لمشاهد فيلم "زفاف يان" الذي تلعب بطولته الممثلة ومقدمة البرامج إيميه صياح في تجربتها السينمائية الأولى إلى جانب الممثل كارلوس عازار، بالإضافة إلى بيار شماسيان، ومارينال سركيس، وميراي بانوسيان، وجهاد الأندري وجناح فاخوري وزاريه باريكيان.

الفيلم من كتابة شكري أنيس فاخوري الذي يؤلف لأول مرة عملاً سينمائياً برغم كتاباته العديدة في مجال المسلسلات، كما سيكون الفيلم من توقيع المخرجة كارولين ميلان.

وعلم "سيدتي نت" أنّ التصوير بدأ في أول مرحلة في مقهى ليلي في منطقة "الكسليك"، وبعدها في مدرسة، وتلعب فيه إيميه دور مدرّسة تدرّس الموسيقى للأطفال الذين يغنّون معها باللغة الأرمنية بعد أن خضعت لفترة 3 أشهر لدورات باللغة الأرمنية.

وأشارت المصادر إلى أنّ "إيميه أجادت اللهجة الأرمنية بشكل جميل، وكأنها فتاة أرمنية، ولا يمكن أن تتخيّل أنها فتاة عربية".