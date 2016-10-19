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أويس مخللاتي بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد : شكراً سيدتي لهذا الحدث المميز

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الثلاثاء 18-10-2016 20:35

حقق الممثل السوري الشاب اويس مخللاتي جائزة أفضل ممثل مساعد باستفتاء "سيدتي" لبرامج و مسلسلات رمضان 2016 عن دوره في ممثل "نص يوم" بالشراكة مع الممثل اللبناني وسام حنا عن دوره في مسلسل " يا ريت " .

الممثل السوري الذي لفت الأنظار اليه من خلال مسلسل " نص يوم " عبر عن سعادته الكبيرة بالجائزة و قال في حديث خاص لـ " سيدتي نت " : "بالبداية أود ان أشكر مجلة سيدتي على هذا الحدث السنوي الكبير الذي تقوم به مع استمرارها بالشفافية و الاهتمام بكل المهن الفنية ، وبالطبع الشكر الكبير للجمهور الكبير الذي صوّت لي وهو ما يحملني مسؤولية كبيرة لتقديم الأفضل " .

وهنأ الممثل السوري أويس مخللاتي زملاءه الفائزين بالقول : "أود ان أهنئ جميع الأساتذة و الزملاء الفائزين بهذه الجوائز " .

وكشف أويس ان اهم ما ميز مسلسل "نص يوم " هو التعامل بمحبة كبيرة و بروح جماعية عالية وهو ما نفتقده بالكثير من الأعمال حسب تعبيره .

وقال اويس : "العمل بروح جماعية و التعاون هو عنصر اساسي و هام لنجاح أي عمل درامي" .

وعن جديده، كشف اويس أنه بصدد التحضير لعمل درامي جديد ولكنه لن يكشف عنه كونه لم تجر الاتفاقات النهائية وتوقيع العقود .

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سيدتي