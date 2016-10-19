شاهدوها: مذيعة تكسر "قلة" على رأسها بعد فسخ تعاقدها مع فضائية مصرية

في واقعة أغرب من الخيال كسرت الإعلامية مروة صبري قلة فوق رأسها احتفالاً بفسخ عقدها مع إحدى القنوات الفضائية المصرية، ونشرت صورة لها عبر حسابها الموثق بموقع "فيس بوك" وهي تحمل القلة فوق رأسها بيد، وتمسك بقرار فسخ التعاقد باليد الأخرى، وكتبت تعليقاً يعبر عن فرحتها الشديدة بهذه اللحظة التاريخية!!

المعتاد بالأوساط الشعبية المصرية كسر "القلة" وراء المدير المستبد الظالم بعد انتهاء عقده، أملاً بعدم عودته للمكان، واذا كان الظلم كبيراً يتم كسر زير من الفخار خلفه لقطع السبيل أمام عودته، ولكن مروة صبري كسرت القلة وكأنها تتمنى الا تعود لهذه القناة أبداً، ونشرت صورتها مع تعليق قالت فيه: "الصورة دي بعد ما فسخت عقدي مباشرة مع قناة تن (Ten TV) قولت اللحظة دي مستحيل تعدي عليا كدة!!! دي من اللحظات الفارقة في حياتي الاعلامية طب اعمل ايه ؟؟ اعمل ايه ؟؟ اعمل ايه ؟؟؟؟؟؟؟ قولت لازم اكسر قلة و كان نفسي الاقي زير بس كان صعب شوية فاكتفيت بالقلة وربنا يقدرني على فعل الخير".

المثير أن جمهور مروة أيّدها بقرارها وإن أكد افتقادها الفترة القادمة، خاصة أنها لم تعلن عن انتقالها لقناة جديدة، وتفرغت فقط لإبداء فرحتها بإنهاء عقدها!!