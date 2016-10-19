بالصور والفيديو: رنا سماحة بفستان الزفاف وتعليقات حزينة جداً

بعد أيام قليلة من قرارها الصادم بفسخ خطوبتها القصيرة جداً على عازف الكمان أحمد مختار، نشرت نجمة ستار اكاديمي رنا سماحة صورة لها بفستان الزفاف، واستعادت أجواء أغنيتها الشهيرة "عايشة ع اليوم" ونشرت عدة مقاطع من كلماتها الحزينة وكلها تعبر عن اشتياقها لعودة حبيبها الراحل.

رنا أبدت تماسكاً لافتاً بعد قرار إنهاء الخطوبة، ونشرت عدة صور من داخل برنامجها الإذاعي تعبر عن انطلاقتها، ولكنها عادت لتبدي الكثير من الندم بتعليقات حزينة مقتبسة من كلمات الأغنية مع وضع تعبير رمزي ثابت عبارة عن قلب مكسور، كما أعادت نشر رابط فيديو كليب أغنية "عايشة ع اليوم"، واخيراً نشرت صورة حديثة لها بفستان الزفاف الأبيض، وانهالت تعليقات جمهورها المطالبة بالتماسك وتجاوز الأزمة والخروج من أجواء الحزن.

شاهد الكليب الحزين المعبر عن أحزان رنا سماحة