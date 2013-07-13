التغذية الصحيحة الحل فى علاج أمراض اللثة لكبار السن

هل تعانى من مشكلة مزمنة باللثة هل تدرك أن هذا قد يكون بسبب التغذية السليمة يقول الدكتور أحمد رضوان استشارى طب الأسنان أن اللثة تعرف على أنها عبارة عن الأنسجة الناعمة التى تحيط بعظم الفكين العلوى والسفلى حول الأسنان، واللثة الصحية السليمة يكون لونها وردى أو زهرى.

وأضاف رضوان أن جسم الإنسان به العديد من الشرايين والأوردة التى تتواصل فيما بينها فيما يعرف بالدورة الدموية، ويحمل الدم مادتى الكالسيوم و الفسفور ومواد أخرى ولكن هناك بعض المواد الزائدة ويتخلص منها الجسم من خلالها ترسيبها بواسطة الغدد اللعابية الموجودة تحت اللسان وأخرى فى الفم الأسنان من الداخل والخارج.

لذلك يتغير لون الأسنان من فترة إلى أخرى خاصة مع عدم استخدام المعاجين الطبية.

وأضاف رضوان أن التهابات اللثة تصيب الإنسان فى أى عمر، ولكنها تصيب كبار السن بشكل عام وكل من تخطى الـ 35 سنة.

ومن أعراض الإصابة تعرض اللثة إلى النزف عند أقل لمسه للثة (عند تفريش الأسنان، عند النوم، عند الكلام، عند الأكل). تغيير لون اللثة من الوردى إلى حمراء متورمة أو رخوة متحركة بالإضافة إلى رائحة فم كريهة.

وتعتبر هذه الحالة المرضية من التهاب اللثة سواء كان بسيط أو متقدم من الأمراض التى تعتبر تساقط الأسنان و فقدانها فى المرحلة الثانية بعد تسوس الأسنان.

وتعتبر التغذية الصحيحة والسليمة هى الخطوة الأولى لحماية اللثة من الالتهاب (البروتينات، فيتامينات، خضار فواكه، كربوهيدرات)، بالإضافة إلى استخدام المضمضة الطبية التى تحتوى على مواد قابضة، وذلك لشد اللثة باتجاه الأسنان واستخدام المعاجين الطبية بشكل المنتظم بالإضافة إلى أن زيارة طبيب الأسنان مرة كل ستة شهور على الأقل وذلك للفحص الدورى يمكن أن ينبهك إلى احتمالية الإصابة بأى مرض فى اللثة.