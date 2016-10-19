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ضبط 2 طن دقيق داخل مخبز بالقاهرة قبل بيعها بالسوق السوداء

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ضبط 2 طن دقيق داخل مخبز بالقاهرة قبل بيعها بالسوق السوداء ضبط 2 طن دقيق داخل مخبز بالقاهرة قبل بيعها بالسوق السوداء

>كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث شرطة والتجارة بالقاهرة، القبض على صاحب مخبز بلدى لحيازته 2 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب مخبز يعمل بدون ترخيص فى نطاق محافظة القاهرة، بحيازة كميات من الدقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيداً لتوزيعها على المواطنين بالسوق السوداء، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل المخبز المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط مالكه وطن دقيق غير صالح ومستلزمات إنتاج وتصنيع، وتم تحرير المحضر اللازم.

 


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مصر 365

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