قاض المعارضارت بالمحلة يجد حبس 2 بأحداث شغب عزبة شيكارة 15 يوما

قرر قاضٍ معارضات محكمة المحلة فى محافظة الغربية، تجديد حبس أدهم وجيه حمد ومصطفى جميل بدير حمد 15يوما على ذمة التحقيقات بعد أن تمكنت المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين فى أحداث الشغب التى شهدتها عزبة شيكارة بالمحلة بين عائلتى حمد والصعيدى، والتى أدت إلى مقتل 3 من عائلة الصعيدى بالأسلحة البيضاء

كما قرر احمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة، التحفظ على على عماد بدير حمد وفرض حراسة عليه بالمستشفى لكونه أحد المتهمين فى القضية.

وترجع الواقعة إلى نشوب مشجرة بالأسلحة البيضاء بالقرية بين عائلتى حمد والصعيدى بعد أحداث الشغب التى استمرت على مدار يومين بسبب خلافات سابقة بينهما، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين أحدهم بقطع بالأوتار والثانى جرح نافذ.

وانتقم أهالى القرية من المتهمين بحرق منازلهم وبعثرة محتوياتها من أثاث وأغراض منزلية وملابس فى الشارع ردا على ما ارتكبوه حيال 3 من أبناء القرية، ورفض أهالى القتلى دفن ذويهم بعد أن انتهى الطب الشرعى من تشريحهم.

وأغلق الأهالى طريق المحلة – الكمالية – كفر فيالة وأوقفوا سيارة نقل الموتى فى منتصف الطريق طوال فترة الظهيرة، وحتى انبعثت الروائح من الجثث رافضين دفنهم إلا بعد تنفيذ مطالبهم.

وألقت المباحث الجنائية، برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير الإدارة والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، القبض على متهمين من مرتكبى الواقعة، وهما "مصطفى ا ح"، و"على ع ح"، وأدهم ح"، والذى تم ضبطه فى مطار برج العرب، و"على. ح" زوج شقيقة المتهمين.