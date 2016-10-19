انتهت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء من استكمال منشآت نادى المعاقين بشمال سيناء، وقال "وائل يعفوب الكاشف "رئيس مجلس ادارة نادى المعاقين بشمال سيناء، ان المنشآت التى تمت تضم خدمات جديدة من نوعها تخدم فئة ذوى الإحتياجات الخاصة بشمال سيناء وتقدم إليهم لأول مرة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، ان هذه المنشآت تضم صالة جيم رجالى وأخرى حريمى، وصالة تنس طاولة، ومطعم وفندق، وملعب ترتال خماسى، وملعب كرة طائرة.

وأوضح أن النادى يقع فى حى الريسة، وأن هناك مطالب لإستكمال المنشآت ومنها التأثيث، وأشار أن فرق الأنشطة الرياضية حققت إنجازات متقدمة فى البطولات التى شاركت فيها على على مستوى الجمهورية.