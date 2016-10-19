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هزاع بن زايد يطلع من محمد القرقاوي وعهود الرومي علـى منظومة التميز الحكومي

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هزاع بن زايد يطلع من محمد القرقاوي وعهود الرومي علـى منظومة التميز الحكومي هزاع بن زايد يطلع من محمد القرقاوي وعهود الرومي علـى منظومة التميز الحكومي

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في ديوان ولي عهد أبوظبي، كلاً من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، ومدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى لمحة وافية عن الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير الأداء الحكومي، وتركز هذه المنظومة الحكومية المتقدمة عالميا على النتائج التي تحققها الجهة الحكومية.

واطلع سموه على آخر المستجدات والمحاور والمعايير الرئيسية لفئات جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي، وآلية التقييم المعتمدة ودورها في تحقيق الأجندة الوطنية ومواكبتها التطورات.

حضر اللقاء سيف أحمد المهيري مدير مكتب سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمهندسة مريم الحمادي مساعد المدير العام لقطاع الأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء وياسر النقبي مدير مكتب برنامج أبوظبي للتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

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