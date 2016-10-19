سيف بن زايد يطلع على استعدادات المشاركة في تمرين «أمن الخليج العربي 1»

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه بمبنى الوزارة أول من أمس على نتائج جهود لجان وفرق عمل وزارة الداخلية المشاركة ضمن اللجان المشتركة لإعداد التمرين الأمني المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 1» المقرر تنفيذه بمملكة البحرين الشقيقة.

ارتياح

وأعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن ارتياحه لنتائج التنسيق والعمل المشترك بين لجان وفرق العمل في وزارات الداخلية بدول المجلس والاستعدادات والتحضيرات الجارية لتنفيذ التمرين والمراحل التي تم إنجازها، مؤكداً أهمية العمل والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس لتوحيد المفاهيم وتحقيق أهداف وتطلعات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها نحو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وكان سموه استمع إلى إيجاز عن مراحل استعدادات وجاهزية المشاركة بالتمرين وذلك بحضور الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من كبار الضباط.

ويهدف التمرين الذي يعتبر نقلة نوعية في العمل الأمني المشترك إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب مع الأشقاء في دول المجلس لتحقيق العمل المشترك وتنسيق الجهود ليعم الأمن والأمان جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

تمرين

ويعد التمرين الأول من نوعه الذي تشارك فيه قوات أمنية وشرطية من دول المجلس ويأتي بناءً على قرارات وتوجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الأهداف المرجوة ويعزز العمل الأمني بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.