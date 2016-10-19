منصور بن زايد: إرساء القانون والأمن أساس الاستقرار

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي أمس بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي توقيع اتفاقية تعاون بين الدائرة والقيادة العامة بشأن التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار تنفيذ إستراتيجية إمارة أبوظبي في تقديم أرقى الخدمات الحكومية وفق أرقى المعايير العالمية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإرساء سيادة القانون والأمن كأساس لبناء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات وفق معايير الجودة العالمية.

ونوه سموه بأن الارتباط العضوي الوثيق بين مهام الشرطة والسلطة القضائية في ملاحقة الجرائم والكشف عن مرتكبيها إضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية يجعل من التنسيق والتعاون بينهما ضرورة حتمية تحت سقف أمن الوطن واستقرار المجتمع.

ووقع الاتفاقية بحضور كل من اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي والمديرين العامين، من جانب دائرة القضاء المستشار يوسف سعيد العبري وكيل الدائرة في أبوظبي، ومن جانب القيادة العامة للشرطة اللواء مكتوم علي عزيز الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.

شراكة

وتتناول الاتفاقية تعزيز آليات التعاون بين دائرة القضاء وشرطة أبوظبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل على تعزيز الشراكة بين الطرفين.

وأكد اللواء محمد خلفان الرميثي أن الاتفاقية تأتي في إطار توطيد آفاق التعاون وتطوير آليات العمل بين شرطة أبوظبي ودائرة القضاء في أبوظبي لتسريع إنجاز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وتفعيل مستويات تطوير الأداء.

جودة

وأضاف أن التعاون القائم بين الجانبين شهد مستويات عالية من التنسيق والتطوير بما ينعكس على جودة المخرجات وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال وضع واعتماد أفضل المبادرات والبرامج الخاصة بمتابعة آليات التنفيذ وتطوير تلك الآليات حسب مقتضيات الحاجة وضرورات العمل.

ومن جهته أوضح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء أن الاتفاقية تهدف إلى بناء علاقة شراكة فعالة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات الكبيرة المتاحة لدى الطرفين والتنسيق بينهما في تنفيذ المشاريع المشتركة وتذليل العقبات التي تعترض تقديم الخدمات التي يشترك الطرفان بتقديمها للجمهور.

..ويتسلم العضوية 4 لـ «كلنا شرطة»

تسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عضوية رقم «4» لمبادرة «كلنا شرطة» وقام بتسليمها لسموه اللواء محمد خلفان الرميثي واللواء مكتوم الشريفي بحضور المديرين العامين في شرطة أبوظبي.

وبهذه المناسبة أكد اللواء محمد خلفان الرميثي أن تشريف المبادرة بانضمام سمو الشيوخ يعتبر إضافة ودلالة كبيرة لما توليه قيادتنا الرشيدة لشرطة أبوظبي واهتمامهم بتوفير البيئة المثالية وتسخير كافة الإمكانيات من أجل تمكين شرطة أبوظبي من أداء الأدوار والمهام والمسؤوليات وفق أرقى المقاييس والمواصفات على المستوى الدولي في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع الإماراتي.

وقدم الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد لقبوله عضوية المبادرة التي تهدف الى تعزيز القيم الإيجابية الهادفة الى تعزيز قيم السعادة والايجابية في المجتمع المحلي.

سموه يزور إدارة الأدلة الجنائية

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي أمس يرافقه معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة واللواء محمد خلفان الرميثي واللواء مكتوم الشريفي والمديرون العامون في شرطة أبوظبي.

وتجول سموه في أقسام وأفرع المختبر الجنائي، واطلع خلال جولته على كافة الأجهزة والأنظمة المستخدمة في المختبر وآليات العمل والتقى عدداً من الكفاءات وخبراء الأدلة الجنائية ومراحل وآليات العمل في إنجاز المهام والمسؤوليات الموكلة إلى المختبر الجنائي ودوره في مكافحة الجريمة باستخدام أفضل التقنيات المستخدمة في قطاع تحليل الأدلة الجنائية.

واستمع سموه إلى شروحات وافية عن عمل مختلف الأفرع في المختبر الجنائي.