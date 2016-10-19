«تنفيذي الشارقة» يعتمد أسماء 542 مستحقاً للدعم السكني

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس اجتماع المجلس التنفيذي وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمسكن الملائم بما يسهم في توفير الاستقرار الأسري والسكني للمواطنين اعتمد المجلس الدفعة الثالثة لسنة 2016 للمستفيدين من الدعم السكني لفئتي القروض والمنح، وأشار المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان إلى أن الدفعة الثالثة تضم 542 مستفيداً ممن استوفوا شروط الاستحقاق لمختلف أغراض المساعدة في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مبادرته الكريمة والأبوية بمنح الأئمة والمؤذنين على الملاك المحلي لدائرة الشؤون الإسلامية بدل طبيعة عمل، وذلك لتوفير سبل العيش الكريم لهم وتقديراً لدورهم في خدمة المجتمع.

وأصدر المجلس القرار رقم «35» لسنة 2016 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم «6» لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة بمنح الأئمة والمؤذنين بدل طبيعة عمل ونصت المادة «1» للقرار على أن يضاف إلى المادة «22» من اللائحة التنفيذية بند رقم «5» ويقرأ كالآتي: «يمنح الأئمة والمؤذنين العاملين على الملاك المحلي بدائرة الشؤون الإسلامية بدل طبيعة عمل مبلغ وقدره 3000 درهم شهرياً لكل منهم».

وعرضت عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية مشروع اتفاقية حول تقديم الخدمات الإلكترونية وتطويرها بما يحقق أفضل المعايير في تقديم الخدمات، ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

مقترحات

وناقش المجلس مقترحات هيئة الشارقة الصحية حول الاستثمارات في الرعاية الصحية، وأوضح عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية أن الرعاية الصحية تمثل أولوية كبيرة لدى حكومة الشارقة سعياً لتوفير أفضل سبل الحياة الصحية للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة. وخول المجلس علي راشد خليفة ديماس السويدي مدير الإدارة القانونية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة صلاحية التوقيع على معاملات الرهن في دائرة التسجيل العقاري.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 9 للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد غداً، كما اطلع المجلس على عدد من المراسيم الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.